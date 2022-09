Traktorabsturz in Schwaz: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Schwaz – Ein tödlicher Unfall hat sich Samstagfrüh im Gemeindegebiet von Schwaz ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei stürzte zwischen 6.30 und 7.30 Uhr nahe einer Alm im Bereich Kellerjoch ein Traktor mit Viehanhänger ca. 60 Meter in eine steile Rinne ab. Der Unfall wurde kurz nach 8 Uhr von einem Passanten bemerkt, der Alarm schlug.

Am Traktor befanden sich drei Personen. Eine davon erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, die beiden anderen wurden schwer verletzt. Sie wurden von Rettungshubschraubern geborgen und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Am Viehanhänger befanden sich zehn Kühe, zwei von ihnen verendeten.