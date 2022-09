Rietzer mit Adleraugen auf der Suche nach dem Geier-Clan

Am meisten reue es ihn heute, dass er nur mit einem kleinen Spektiv und seinem Handy unterwegs war, meint Wolfgang Fritz etwas zerknirscht. Andernfalls gäbe es Bilder mit besserer Auflösung von seiner aufsehenerregenden Sichtung von 19 Gänsegeiern. In Tirol ist eine derartige Entdeckung alles andere als alltäglich. „Die Gänsegeier haben sich über einen Schafkadaver hergemacht, dass ich geglaubt habe, ich bin in Afrika“, schüttelt Fritz noch heute den Kopf. „Ich war im Kühtai und habe einen Vogel landen gesehen. Als ich näher kam, waren schon weitere Geier gelandet. Binnen weniger Minuten wurden es immer mehr, bis ich am Ende 19 Stück zählte.“