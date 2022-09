Ein 35er-Jubiläum wie aus dem Dolomitenmann-Bilderbuch

Wann immer sich derlei Dramen auch abspielten, war Chrigel Maurer mit seinem Paragleiter längst über alle Berge. So auch am Samstag. „Ich habe schon früh gehört, dass unser Bergläufer in Führung ist und hatte meine Bedenken. Viele, die zum ersten Mal hier waren, sind gescheitert, aber er hat das durchgezogen.“ Mehr als das. Als der Kenianer Patrick Kipngeno nach erbarmungslosen zwölf Kilometern und 2000 Höhenmetern das imaginäre Staffelholz an Kolland-Topsport-Kollege Maurer übergab, machte er dies mit einem fast schon unverschämt breiten Grinser. So als hätte er sich in den vergangenen 1:22 Stunden erst richtig warmgelaufen. In jedem Fall legte Kipngeno zweieinhalb Minuten zwischen sich und den ersten Verfolger. „Der Vorsprung war so riesig, dass ich das Gefühl hatte, alle Zeit der Welt zu haben“, sagte Maurer, der sich die Bestzeit in der Luft dennoch nicht nehmen ließ.