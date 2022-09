Seriensieger Kolland Topsport Professional jubelte erneut beim Dolomitenmann

In der Amateurwertung waren die Starter von ZSD Slovakia „die Härtesten unter der Sonne" vor ASS Brno Create@Assets und dem Wings for Life Team.

Der Vierkampf aus Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Kajak ging am Samstag in Lienz bei perfekten äußeren Bedingungen über die Bühne. Tausende Fans sorgten bis in die Abendstunden für Partystimmung in und um die Dolomitenstadt. (TT.com)