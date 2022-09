Müde Nullnummer im Tivoli: WSG Tirol und Altach teilten die Punkte

Die Altacher Jan Jurcec und Emanuel Schreiner nahmen WSG-Kicker Zan Rogelj in die Zange. Kampf war im Tivoli Trumpf.

Innsbruck – Aus dem erhofften Befreiungsschlag wurde es am Samstag bei der Partie zwischen der WSG Tirol und Schlusslicht SCR Altach für beide Teams nichts. Zumindest konnten beide Mannschaften einen Punkt aufs Konto buchen. Das 0:0 im Tivoli war allerdings nichts für Fußball-Ästheten.

Für die Tiroler endete eine Serie von zwei Niederlagen, die Vorarlberger waren zuletzt in der Liga sogar vier Mal hintereinander als Verlierer vom Platz geschlichen. In der Tabelle liegt die WSG mit acht Zählern auf Platz acht, Altach ist drei Punkte dahinter weiterhin Tabellenletzter.

🟢 Zum Spielverlauf: WSG-Coach Thomas Silberberger nahm im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Meister Salzburg sowohl eine personelle, als auch eine taktische Umstellung vor: Die Tiroler kehrten von einer Fünfer-zu einer Viererkette zurück, vorne stürmte der erneut vom LASK ausgeliehene Thomas Sabitzer erstmals in dieser Saison von Beginn an neben Tim Prica. Bei Altach gab es gleich vier Veränderungen, am augenscheinlichsten war das Bundesligadebüt des 21-jährigen Torhüters Jakob Odehnal. Dafür musste Tino Casali auf der Bank Platz nehmen.