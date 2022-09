Raiders scheiterten im ELF-Halbfinale an den Hamburg Sea Devils

Die Raiders konnten Sea-Devils-Quarterback Salieu Ceesay und die Hamburger am Weg ins Endspiel nicht stoppen.

Hamburg – Die Innsbrucker verloren am Samstag ihr Halbfinalspiel bei den Hamburg Sea Devils mit 7:19 (7:10). Der norddeutsche Vorjahresfinalist, das beste ELF-Team im Grunddurchgang, trifft im Endspiel auf den Sieger der Partie zwischen den Vienna Vikings und den Barcelona Dragons. Das zweite Semifinale findet am Sonntag in Wien statt (14.45 Uhr).