Von Navi auf 2800 Meter Höhe gelotst: Biker setzte in Ischgl Notruf ab

Ischgl – Eine kuriose Irrfahrt erlebte am Freitag ein 41-jähriger Niederländer im Grenzgebiet zwischen Samnaun und Ischgl. Der Motorradlenker war seinem Navi gefolgt, das ihm offenbar die Mountainbike-Strecke über das Zeblasjoch als Route vorgeschlagen hatte. Nachdem er am etwa 2800 Meter hohen Joch die Staatsgrenze überquert hatte, kam er im Bereich des Palinkopfes in einen Wettersturz. Im Nebel verlor er komplett die Orientierung und geriet mit dem Motorrad auf eine Skipiste. Dort rutschte er ab und stürzte.