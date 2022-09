IBAN ausgetauscht: Betrüger ergaunerten Tausende Euro von Tiroler Firma

Innsbruck – Über einen dreisten Fall von Cyberkriminalität berichtete die Tiroler Polizei am Samstag. Demnach habe der Geschäftsführer einer Firma in Innsbruck vergangenen Monat eine Rechnung als E-Mail Anhang an eine Firma in der Schweiz geschickt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei diese E-Mail von unbekannten Tätern abgefangen und der Empfänger-IBAN der österreichischen Firma gegen einen litauischen IBAN ausgetauscht worden. Anschließend sei die Mail mit der Absenderadresse der österreichischen Firma an die Schweizer Firma übermittelt worden.