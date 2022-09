Spürhund "Rosco" erschnüffelte gestohlenes Geld unter Putzkübel in St. Anton

St. Anton – Spürhund "Rosco" hat eine Diebstahlserie in St. Anton am Arlberg aufgeklärt, wie die Polizei am Samstagabend in einer Aussendung mitteilte. Ein Angestellter eines Geschäfts war in Verdacht geraten, im September dreimal Bargeld aus der Registrierkassa eines Geschäfts gestohlen zu haben. Insgesamt soll er so mehr als 1000 Euro entwendet haben. Laut Polizei habe er die Kassa widerrechtlich mit dem Code einer Arbeitskollegin geöffnet.