Schwaz verkaufte sich gegen „Rote Teufel“ teuer

Schwaz – Ganz in Weiß agierten die „Roten Teufel“ vom Bodensee – und sie waren dennoch brandgefährlich. Die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol durften sich am Samstag trotz 26:29-(11:13)-Niederlage im ersten Saison-Heimspiel in der Osthalle wie Sieger fühlen. Mit den Heimfans im Rücken und neuen Kräften (Huber, Prader, Kristen) stemmten sich die Adler mutig gegen den HC Hard.