Starkes Erdbeben in Papua-Neuguinea

Der pazifische Inselstaat Papua-Neuguinea ist in der Nacht auf Sonntag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf 7,7. Das Epizentrum lag 65 Kilometer von Lae entfernt, der mit rund 150.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes an der Nordküste. Die US-Wetterbehörde NOAA sprach am frühen Sonntagmorgen eine Tsunami-Warnung aus. Über Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt.