Firmenjubiläum bei Tischlerei in Itter drei Jahre nach verheerendem Brand

Das neue Gebäude der Firma Decker erstrahlt nach dem verheerenden Brand 2019 (Bild unten) in neuem Glanz.

Itter – Bis zu 350 Feuerwehrleute versuchten in der Nacht auf 12. November 2019 die Tischlerei Decker in Itter vor den Flammen zu retten – vergeblich. Die verheerende Brandkatastrophe richtete innerhalb weniger Stunden einen Millionenschaden an.