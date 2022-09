Versicherungen warnen vor zu niedriger Summe bei Schäden

Die größten Positionen dazu seien meist Textilien, vor allem in Haushalten mit mehreren Personen, aber auch Sportgeräte, technisches Equipment sowie Einrichtungsgegenstände, heißt es aus der Fachgruppe Wien der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten in der Wirtschaftskammer. In einigen Bereichen gebe es so genannte Sublimits – eine eigene Versicherungssumme innerhalb der Versicherungssumme – beispielsweise bei Bargeld und Schmuck, hier komme es immer wieder zu Problemen, weil dies in Verträgen nicht berücksichtigt wurde. Ein Schaden wird maximal bis zur Höhe der in der Polizze festgelegten Versicherungssumme ersetzt. Entscheidend sei die Wahl der richtigen Versicherungssumme und es gelte zu vermeiden, dass es zu einer Unterversicherung im Schadensfall kommt.