Erfolg für David Wagners „Eismayer“ in Venedig

„Eismayer“ mit Gerhard Liebmann startet am 26. Oktober in den heimischen Kinos. © Filmladen

Venedig – Gestern Abend wurde bei den 79. Filmfestspielen von Venedig der Goldene Löwe vergeben. Ein klarer Favorit zeichnete sich vorab nicht ab. Der erst am Freitag am Lido präsentierte neue Film des im Iran inhaftierten Regisseurs Jafar Panahi, „No Bears“, wird von der Kritik hoch gehandelt. Auch Todd Fields „Tár“ und „Bones and All“, der neue Film von Luca Guadagnino, schafften es auf mehrere einschlägige Bestenlisten.

Bereits am Freitagabend wurde „Eismayer“, das Spielfilmdebüt des 1982 in Wien geborenen Regisseurs David Wagner, in Venedig ausgezeichnet. „Eismayer“ kam in der parallel zum Filmfestival stattfindenden „Settimana Internationale della Critica“ zur Weltpremiere – und wurde als bester Film des Wettbewerbs ausgezeichnet.

In „Eismayer“ geht es um den Bundesheer-Ausbildner Charles Eismayer, der eines Tages eine Beziehung mit einem Rekruten beginnt. Der Film orientiert sich an einer wahren Begebenheit und ist ab 26. Oktober in den österreichischen Kinos zu sehen. (TT)