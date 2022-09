Casper oder Carlos: Das Duell um die US Open und die Nummer eins

New York – Kurz vor Mitternacht New Yorker Ortszeit ging Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz gestern auf dem Hartplatz in die Knie. Im Vergleich zum Viertelfinalende (2.50 Uhr) las sich die Uhrzeit fast ebenso harmlos wie die Spielzeit, benötigte der 19-Jährige dieses Mal doch „nur“ 4:22 Stunden statt 5:15, um seinen Gegner zu bezwingen. Mit 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3 zog Alcaraz in sein erstes Grand-Slam-Endspiel ein. Dort wartet heute (22 Uhr, Eurosport) der Norweger Casper Ruud, der Karen Khachanov (RUS) 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2 niederrang. Doch wer hat im Kampf um den US-Open-Titel und die Nummer eins der Weltrangliste bessere Karten?

Kraft: Es sieht so aus, als könnte Kraftpaket Alcaraz selbst nach fünf Sätzen noch in den Park von Flushing Meadows spazieren und Bäume ausreißen. Der fünffache ATP-Turniersieger strotzt vor Energie, ist geradezu unverwüstlich und peitscht sich selbst nach gewonnenen Ballwechseln selbst an. Seine Box mit Coach Juan Carlos Ferrero (ehemals Nummer eins der Welt) treibt Alcaraz dazu fast wie einen Stierkämpfer an. Energiesparmodus sieht aber anders aus, das hat sein Gegenüber geradezu perfektioniert. Der 23-jährige Ruud ist völlig konträr die Ruhe in Person – und effektiv: In den letzten drei Partien stand der Kitz-Sieger von 2021 insgesamt 9:03 Stunden am Platz. Bei Alcaraz waren es 13:13. So gesehen: Vorteil für Ruud,