Im letzten Test der Haie gegen die Pioneers müssen alle scharf laufen

„Markus hat sich diese Chance verdient und hat einen tollen Job erledigt“, lobte Cheftrainer Mitch O’Keefe sein 18-jähriges Juwel, das auch hinsichtlich des Auftakts in der ICE Hockey League Druck auf die beiden Routiniers (Tom McCollum, Rene Swette) machen könnte. Dem „Pauli“ half nach seiner Fußoperation eine Schmerzmittelkur auf die Sprünge: „Das hat gewirkt, ich hoffe, das bleibt so. Das Tor beim Comeback war schön“, freute sich der 25-jährige Angreifer.

Die Uhr tickt dem ersten Pflichtspiel gegen den KAC am 16. September entgegen. Der heutige Test – Adam Helewka und Martin Ulmer kehren ins Line-up zurück – ist in der Tiwag-Arena die Generalprobe, in der O’Keefe weitere Karten offenlegt: „Einige müssen noch schärfer werden. Ich lasse mir in Sachen Linienzusammenstellung noch Optionen offen.“ Die Cracks müssen gegen die Pioneers wieder „Angebote“ liefern. (lex)