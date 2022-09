Betrunkener 17-Jähriger stürzte in Jerzens sechs Meter von Balkon

Jerzens – Bei einem schweren Unfall während einer Veranstaltung in Jerzens wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche verletzt. Beide hatten reichlich Alkohol konsumiert.

Einer der beiden, ein 17-jähriger Österreicher stürzte dabei vom Balkon eines Gebäudes rund sechs Meter in die Tiefe. Dabei streifte er einen unter dem Balkon stehenden 18-jährigen Österreicher im Bereich des Kopfes und der Schulter. Der 17-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und in weiterer Folge in die Klinik Innsbruck eingeliefert.