Finanz sucht mit künstlicher Intelligenz nach Steuerbetrügern

Wien – "Grundsätzlich ist die Steuerehrlichkeit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Österreich sehr hoch", teilte heute das Finanzministerium mit. An jene, die die Zahlungen vermeiden, wendet sich das Predictive Analytics Competence Center (PACC) im Finanzministerium, das mit künstliche Intelligenz aus einer Vielzahl an Datenquellen potenzielle Betrugsszenarien ableiten kann, so das Ministerium am Sonntag in einer Aussendung.