TT-Kommentar zur WSG Tirol: Es fehlt von allem ein bisschen

Ein gutes Zitat nach dem gestrigen ereignisarmen Fußball-Nachmittag im Tivoli-Stadion vorweg: „Spiele, die man nicht gewinnen kann, darf man auch nicht verlieren.“ Zumindest das ist der WSG, die den spielerischen Faden von Beginn der Saison in der Liga verloren hat, beim 0:0 gegen Altach gelungen. Was grundsätzlich für die weitgehend solide Defensive spricht. Und wäre der Ball in Minute zwei reingegangen, hätte das Match wohl einen anderen Verlauf genommen.