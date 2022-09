Tipps von der Ernährungsexpertin für die gesunde Jause in der großen Pause

Plus

Ab Montag läuten in Tirol wieder die Schulglocken. Für Eltern bedeutet das auch, dass wieder Jause gepackt werden muss. Doch was macht eine gute Jause eigentlich aus? Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier gibt uns eine kurze Theoriestunde darüber, was in die ideale Jausenbox gehört, wie wichtig Kalzium ist und warum ein Kakaogetränk trotzdem keine gute Wahl ist. Außerdem verrät uns die Expertin gesunde Jausen-Rezepte von süß bis pikant, die auch den Großen schmecken.