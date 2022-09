Auto entwurzelte bei Unfall in Vomp Baum: Lenkerin und Beifahrerin verletzt

Vomp – Bei einem Verkehrsunfall in Vomp sind am Sonntag zwei Frauen im Alter von 81 und 61 Jahren verletzt worden. Die 81-jährige Pkw-Lenkerin verlor gegen 10.30 Uhr auf einer steil abschüssigen, regennassen Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto fuhr in einer leichten Kurve zunächst auf der bergseitigen Böschung entlang und entwurzelte dabei einen Baum. Dann touchierte der Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Leitschiene und schlitterte rund 50 Meter entlang.