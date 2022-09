Freiburg nur Remis, Union löste mit Sieg in Köln Bayern an der Tabellenspitze ab

Köln - Union Berlin schwimmt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle und hat in der sechsten Runde die Tabellenführung übernommen. Die "Eisernen" mit dem österreichischen Kapitän Christopher Trimmel gewannen das Duell der bis dahin ungeschlagenen Überraschungs-Teams beim 1. FC Köln verdient mit 1:0 und übernahmen Platz eins, weil die Bayern am Samstag nur ein Remis gegen Stuttgart erreichten und der SC Freiburg am Sonntagabend gegen Gladbach 0:0 spielte.