Tausende demonstrieren gegen Europride in Belgrad

Erneut sind in Belgrad tausende Demonstranten gegen die in der serbischen Hauptstadt geplante Europride auf die Straße gegangen. Anhänger rechtsextremer Gruppierungen, Motorradrocker und serbisch-orthodoxe Priester marschierten am Sonntag durch die Stadt, um gegen die Veranstaltung der LGBTQ-Bewegung zu demonstrieren.