Gemeinsam Energie sparen: Nächster Online-Infoabend am 14. September

Innsbruck – Experten von Energie Tirol, der unabhängigen Energieberatung in Tirol, informieren regelmäßig, was bei Neubau oder Sanierung beachtet werden muss. Beim nächsten Online-Infoabend geht es um Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, die als wichtiger Schritt zur klimaneutralen Energieerzeugung und somit als Baustein der Energiewende gelten. Bürger, Gemeinden oder Unternehmen können sich zusammenschließen, um Energie gemeinsam zu nutzen. Dadurch sollen eine proaktive Teilnahme an der Energiewende ermöglicht, der Ausbau von dezentralen Energiesystemen vorangetrieben, wirtschaftliche Anreize geschaffen und die regionale Wertschöpfungskette gestärkt werden, heißt es von Seiten von Energie Tirol. Energie werde dadurch zu einem regionalen Produkt, dessen Herkunft nachvollziehbar ist und nebenan eingekauft werden kann.

Beim Infoabend geht Energieberater Thomas Vogel Fragen nach, was eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft ist, welche Arten es gibt und welche Vorteile sie bieten. Zudem wird erklärt, was es bei der Gründung und später beim Betrieb zu beachten gilt. Nächster Termin ist am Mittwoch, 14. September, von 18 bis 19 Uhr online über die Plattform „Zoom“. Anmeldung sind über energie.tirol.at oder per E-Mail an office@energie-tirol.at möglich. (TT))