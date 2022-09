Empörung in Lechaschau: Aussprache soll helfen, die Wogen zu glätten

Obwohl schon eröffnet, war aber vieles noch nicht geklärt – zumindest wurde das in Lechaschau so gesehen. Darauf wies die Bürgermeisterin Petrini am Rande einer Radwegeröffnung bereits Ende Mai hin. Sie machte geltend, dass die Frage des Haftung gänzlich offen sei. Ganz im Sinne der Vertreter der Lechaschauer Agrargemeinschaft, die argumentierten, dass der Weg nun zwar da sei, die Erhaltung aber ungeklärt sei. Etwa, wer ihn nach Schlagwettern zu räumen habe oder ob es eine Versicherung brauche. Auch beim von Petrini und Gruber bereits in den Raum gestellten barrierefreien WC auf der Lechaschauer Alm sei alles offen. In jedem Fall die Finanzierung. Bis zur Klärung der Fragen könnte man Eltern zumuten, Kinder auch weiter in der Kraxe zur Alm zu tragen, soll sie gesagt haben.