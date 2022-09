Lienzer Kaufleute atmen auf: Weihnachtsbeleuchtung gerettet

Es sei aber gar nicht die Stadt, die ohne Beleuchtung etwas sparen würde, wendet die Bürgermeisterin ein. „Nicht wir zahlen für die Beleuchtung, sondern die Lienzer Kaufleute.“ Die Beleuchtung soll am Wochenende vor dem ersten Adventsonntag eingeschaltet werden und bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar in Betrieb sein. „Wir wollen sie aber später am Nachmittag einschalten als bisher, und auch früher wieder ausschalten“, führt Katrin Jäger weiter aus. (co)