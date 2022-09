Line-Dance-Festival in St. Anton: Im munteren Gleichschritt zum Weltrekord

Beim Line-Dance-Festival in St. Anton stellten 478 Tänzer mit 20 neuen Choreographien innerhalb einer Stunde einen Weltrekord auf.

St. Anton – Ein Streifzug durch St. Anton am vergangenen Wochenende zeigt ein Ortsbild der anderen Art: Anstelle der gewohnten Ski- oder Wanderschuhe stechen vielerorts Cowboystiefel ins Auge. Am Sonntag, dem letzten Tag des dreitägigen Line-Dance-Festivals, ist das Klacken der Absätze vor allem an einem Platz zu hören: der Arlberg WellCom WM-Halle. Schließlich ist man mit einer bestimmten Mission nach St. Anton gekommen. Innerhalb einer Stunde sollen 20 neue Choreographien getanzt und somit ein neuer Weltrekord im Line-Dance aufgestellt werden.