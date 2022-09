Studentenheim in Kranebitten: Willi sieht keinen Mehrwert für Stadt

Innsbruck – Der politische Herbst in Innsbruck wird sich wohl nicht viel von den Vormonaten unterscheiden. Auch bei der Diskussion um ein mögliches Studentenheim in der Kranebitter Allee zeichnet sich ab, dass sich BM Georg Willi einer Mehrheit im Gemeinderat gegenübersieht. Wie berichtet, will ein internationaler Betreiber hier einen Campus mit über 600 Betten errichten. FP-Vizebürgermeister Markus Lassenberger machte sich stark dafür; ÖVP, NEOS und die Wirtschaftskammer standen in ersten Reaktionen dem Ganzen positiv gegenüber.