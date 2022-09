Mobilitätsexperte Hans-Peter Kleebinder im Interview: „Die Mobilität ist zu billig“

Hans-Peter Kleebinder: Eine Mobilitätswende macht nur Hand in Hand mit einer Energiewende Sinn. Ein sehr sauberer Diesel-Pkw ist besser als ein E-Auto, das mit Kohlestrom fährt. Deshalb gilt: Ohne nachhaltige Energie gelingt keine nachhaltigere Mobilität, um unsere ambitionierten Klimaziele im Transportsektor zu erreichen. Der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass sich die Verfügbarkeit von Energie nach unten und die Preise stark nach oben entwickeln. Die Zeiten, in denen wir sehr günstige fossile Energie in Russland kaufen konnten, sind definitiv vorbei. Diese brutale Abhängigkeit zwingt uns jetzt, die Transformation hin zu regenerativer Energie zu beschleunigen. Wir haben keine andere Wahl.