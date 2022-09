TT-Leitartikel zu Sachslehners Abgang: Das Problem der ÖVP ist die ÖVP

Man stelle sich das Szenario in der freien Wirtschaft vor: Eine zu früh gepushte Mitarbeiterin von mittlerer Bedeutung rechnet nach einem Dreivierteljahr auf ihrem Posten vor laufenden Kameras mit der Chefetage ab. Verteilt verbale Watschen und erklärt sinngemäß, dass die Firma, der sie sich so verbunden fühlt, komplett auf dem falschen Dampfer sei. Da könne sie aus Gründen der inneren Überzeugung nicht mehr mit. Für einen gut bezahlten Job in einer kleinen Filiale reicht die Motivation aber noch. Vom Filialleiter kommt dafür Applaus.