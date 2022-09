TT-Analyse zum Flughafen Innsbruck: Klimarettung als Nullsummenspiel

Erneut will der Flughafen Innsbruck in Vorlage treten. Zumindest national. Mit 1. Jänner 2023 sollen emissionsstarke Flieger erhöhte Landegebühren zu zahlen haben. Innsbruck wäre mit diesem Klima-Aufschlag der erste österreichische Airport. Dass dieses System jedoch aufkommensneutral gestaltet werden muss, offenbart die aktuelle Widersprüchlichkeit in der allgemeinen Klimapolitik aufs Neue.

Da (Lärm) wie dort (Emissionen) hat das Entgeltesystem aber einen rechtlichen Pferdefuß namens Aufkommensneutralität. In die Praxis übersetzt: Das, was den schmutzigen Fliegern an höheren Gebühren aufgebrummt wird, muss (in Relation) den saubereren Jets wieder erlassen werden. Übers Jahr gerechnet ein verordnetes Nullsummenspiel. Die Lenkungsabgabe darf dem Flughafen also keine Mehreinnahmen bescheren. Geld, das für weitere Umweltmaßnahmen verwendet werden könnte.