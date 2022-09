59-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad in Biberwier: Schwer verletzt

Biberwier – Bei einem schweren Fahrradunfall in Biberwier dürfte sich ein 59-jähriger Deutscher am Sonntag mehrere Rippen gebrochen und eine Quetschung der Halswirbelsäule zugezogen haben.

Der Mann war zuvor gegen 15.30 Uhr in einer sechsköpfigen Gruppe auf dem Panoramaweg in Richtung Fernpass unterwegs. Die Radfahrer wollten gemeinsam von Kempten nach Verona fahren. Da der Fahrradweg in Biberwier aufgrund von forstwirtschaftlichen Arbeiten gesperrt war, musste die Gruppe die Fahrt auf der Umleitungsstrecke entlang eines Steiges fortsetzen.