Wettbewerb am Landhaus: Architektin sieht Entscheid kritisch

Die Landesregierung entschied sich dafür, dass Ramesch Dahas „Balkensturz“ am Landhaus an die NS-Zeit erinnern soll.

Innsbruck – Als die „battlegroup for art“ vor inzwischen genau einer Woche zur Podiumsdiskussion über Kulturpolitik in Tirol einlud, war die Forderung der Kulturschaffenden nach mehr Transparenz und Wertschätzung von Expertise bei öffentlichen Wettbewerben des Landes Tirols eine der lautesten. Vielen stößt die Entscheidung der Landesregierung beim jüngsten Bewerb – jenem für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Landhauses durch eine künstlerische Intervention – nach wie vor sauer auf. Statt der Empfehlung der Jury zu folgen und einen Schriftzug des Tiroler Künstlers Franz Wassermann umzusetzen, entschied sich das Land für die Umsetzung des zweitgereihten Projekts von Künstlerin Ramesch Daha und dem Kollektiv AKT. Begründet wurde das Umschwenken der Politik u. a. mit dem geeigneteren Standort des zweiten Projekts direkt am Landhausplatz.