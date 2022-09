Kollision zwischen Tanklaster und Reisebus in Mexiko: 20 Tote

Ciudad Victoria – Nach dem Zusammenstoß eines Tanklasters mit einem Reisebus in Mexiko ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 20 gestiegen. Das teilte die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates Hidalgo, aus dem der Bus in Richtung der Großstadt Monterrey unterwegs gewesen war, am Sonntag auf Twitter mit. Nach der Kollision in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) auf einer Schnellstraße in Tamaulipas hatte die Polizei des nordöstlichen Bundesstaates über neun Tote informiert.