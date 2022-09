Damen der SU Kufstein sammelten Erfahrung beim Europacup-Debüt

Vedrinamur – Das Kufsteiner Europacup-Debüt hat keinen faden Beigeschmack, obwohl es drei Niederlagen für das Kufsteiner Bundesliga-Tischtennis-Damen-Team beim Erstauftritt in der Gruppenphase des ETTU Europe Cup 2022 gab. „Wir konnten in einer sportlich sehr starken Gruppe D unseren Spielerinnen Spielpraxis mit internationalen Klasse-Athletinnen im Vorfeld zur Österreichischen Bundesliga-Meisterschaft bieten, die uns bestimmt ein gutes Stück in der Sache Erfahrung und Spielqualität im eigenen Bereich voranbringt“, sagte Hermann Moser, der Obmann der SU Sparkasse Kufstein. Satz-Siege gab es für György Bene und Anita Nyitrai. Den einzigen Siegpunkt gewann Renata Pengö-Mura im letzten Spiel gegen Gastgeber Vedrinamur (Belgien).