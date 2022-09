Wahl-Talk und Analyse: Grünen-Kandidat Gebi Mair bei „Tirol Live Spezial“

Gebi Mair war Gemeinderat in Innsbruck, Abgeordneter im Tiroler Landtag und Klubobmann, während seine Partei – die Grünen – mit der ÖVP die Landesregierung bildeten. Jetzt will er selbst Regierungsverantwortung übernehmen. Doch die Grünen liegen laut einer Umfrage der Tiroler Tageszeitung aktuell nur bei 11 Prozent.

In „Tirol Live“ erklärte Mair am Montag, was er in der Tiroler Politik als Spitzenkandidat der Tiroler Grünen anders machen will als seine Vorgängerin.