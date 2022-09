Verstappen lässt Schleich-Ende in Monza kalt, WM-Titel bereits in Singapur?

Das Rennen in Monza wurde hinter dem Safety Car beendet.

Monza - Das umstrittene Schleich-Ende vor pfeifenden Tifosi in Monza wird den bevorstehenden nächsten WM-Triumph von Max Verstappen nicht trüben. Anders als bei seinem Premieren-Titel im vergangenen Jahr, als es gegen Lewis Hamilton sehr eng zuging, stößt Verstappen heuer in neue Dimensionen der Dominanz vor. Elf Rennen von 16 hat er gewonnen, die vergangenen fünf in Serie, der Saisonsieg-Rekord wackelt.