19-jähriger Autofahrer kam bei Unfall in Vorarlberg ums Leben

Bregenz – Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Nenzing (Bez. Bludenz) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Ein Streifendienst der Polizei entdeckten gegen 23.15 Uhr Wagenteile auf der Vorarlberger Straße (L190), in weiterer Folge stießen die Beamten auf einen auf dem Dach liegenden Pkw. Der noch im Fahrzeug befindliche 19-Jährige war bereits tot, informierte die Polizei.