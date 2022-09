Autounfall bei illegalem Rennen in Wien: Unbeteiligte Frau getötet

Wien – Bei einem Wettrennen zwischen zwei Autofahrern auf der Wiener Ringstraße ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über die Kreuzung zur Wipplingerstraße gerast und gegen den Pkw einer Frau geprallt. Die 48-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus, berichtete die Polizei am Montag. Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw, außerdem wurde ein Video des Vorfalls sichergestellt. (APA)