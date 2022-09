Platter attackiert grünes Vizekanzleramt in Causa Tiroler Jungbauern

Die Jungbauern seien „dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zuzurechnen und daher selbst als Teilorganisation im Sinne des Parteiengesetzes zu qualifizieren", so das Ministerium am Montag. Nicht als ÖVP-Teilorganisation und somit antragsberechtigt erwiesen sich dagegen laut Ministerium die Vorarlberger Jungbauern.

Tirols Noch-Landeshauptmann Platter reagierte am Montagnachmittag mit scharfer Kritik auf die Rückzahlungsaufforderung. "Die Jungbauern sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens in Tirol, an ihrer Gemeinnützigkeit bestehe überhaupt kein Zweifel", sagte Platter. Und weiter: "Es ist deshalb geradezu absurd, dass die größte Jugendorganisation unseres Landes jetzt den Preis für die offensichtliche Unfähigkeit der im grünen Vizekanzleramt angesiedelten Förderabwicklungsstelle zahlen soll", schoss Platter scharf in Richtung Wien und Koalitionspartner. Immerhin sei das Geld nach erster Prüfung "ohne Bedenken ausbezahlt" worden, hielt Platter fest.