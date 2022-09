Balkonsturz von Baby in Wien: Amtsarzt für Einweisung des Bruders

Wien – Jener Elfjährige, der verdächtigt wird, mit dem tödlichen Balkonsturz seines neun Monate alten Bruders in Wien-Donaustadt in Verbindung zu stehen, ist am Sonntag von einem Amtsarzt untersucht worden. Dieser "bescheinigte, dass die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrischen Abteilung vorliegen", teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Seitens der Polizei würden keine weiteren Ermittlungen getätigt. Der Elfjährige leidet unter einer neurologischen Krankheit.