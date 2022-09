Tödlicher Paragleiterunfall eines 64-Jährigen in Salzburg

Wien, St. Gilgen – Ein 64-Jähriger Deutscher ist am Montag beim Paragleiten am Zwölferhorn in Salzburg gestorben. Die Lenkleinen dürften sich kurz nach dem Start verfangen haben. Der Gleitschirm kam ins Trudeln. Der Mann aus Niedersachsen konnte den Schirm nicht mehr unter Kontrolle bringen und stürzte aus ca. 50 bis 60 Meter Höhe ab.