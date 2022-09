Wirtschaftskammer Lienz: Kollreider folgt auf Lobenwein

Lienz – In der Wirtschaftskammer Lienz gibt es nächstes Jahr einen Wechsel in der Geschäftsführung: Reinhard Lobenwein, seit Mai 2000 Geschäftsführer, geht mit Ende März in den Ruhestand. Die Monate davor widmet er noch der Einarbeitung seines Nachfolgers, der Johann Kollreider heißt.

Kollreider wurde in Anras geboren und hat eine lange Bank-Karriere hinter sich. Begonnen hat der heute 53-Jährige bei der Raiffeisenlandesbank in Lienz, dann wurde er nach Innsbruck berufen. In der Landeshauptstadt saß er im Vorstand der Hypo Tirol Bank, wechselte dann zur Tiroler Sparkasse und kam schließlich zurück zur RLB in Osttirol. Kollreider war einer von acht Personen, die sich für die Geschäftsführung der Wirtschaftskammer Lienz beworben haben. (co)