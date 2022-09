Bergläufer Markus Kröll eröffnete in Mayrhofen seinen eigenen Trail

„Es war echt richtig stressig, aber auch brutal schön“, sagt Kröll nach dem Wochenende. Er pendelte zwischen Mayrhofen und Lienz, um sowohl beim Ultraks Rennen in seiner Heimatgemeinde dabei sein zu können als auch beim legendären Dolomitenmann in Osttirol. Oben drauf kam dann noch die Eröffnung seines eigenen Trails in Mayrhofen – ein Geschenk des Tourismusverbands Mayrhofen-Hippach zu Krölls 50. Geburtstag. „Die ganze Woche war schon so intensiv mit all den Vorbereitungen für den Ultraks“, sagt Kröll, der als Veranstaltungsbotschafter auch mitanpackt. „Wir hatten heuer knapp 900 Meldungen und 760 haben es ins Ziel geschafft“, freut sich der Zillertaler. Den Unmut darüber, dass offenbar Wegmarkierungen für die Laufveranstaltung entfernt wurden, lässt sich Kröll nicht mehr anmerken. Er richte den Fokus lieber auf „den grandiosen Bewerb“ und die herausragenden Sportler. Vor allem aber auch auf seinen eigenen Trail, der am Samstag eröffnet wurde.