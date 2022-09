Gerichtssplitter: Haft für Jetset-Einbrecher in Nobelhotels

Ein rumänisches Paar hatte sich ganz gezielt in Fünfsternehotels in Wien und Kitzbühel eingemietet und Gäste ausspioniert.

Innsbruck – Wegen eines Beuteschadens von 93.311 Euro musste sich ein rumänisches Pärchen am Landesgericht verantworten. Ein bis zehn Jahre Haft drohten wegen gewerbsmäßigen schweren Einbruchdiebstahls. Beide Angeklagten leben derzeit getrennt – im Herren- bzw. Damentrakt der Innsbrucker Justizanstalt. In der Vergangenheit nächtigten der 32-Jährige und die 30-Jährige jedoch vorzugsweise in Nobelhotels der Fünfsterneklasse. Nicht wegen der edlen Suiten, sondern der Gäste wegen.