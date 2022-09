Wohnen und Vertragsraumordnung: Doppelter Salto rückwärts in Sölden

Der Gemeinderat in Sölden beschloss grundsätzlich die Errichtung eines sozialen Wohnbaus, hatte nichts gegen eine erneute Einführung der Vertragsraumordnung und sprach sich für Vergabekriterien aus.

Sölden – In Sölden dreht sich das Rad der Zeit seit der letzten Gemeinderatswahl ein wenig rückwärts, denn was in der vergangenen Periode noch als No-Go galt, erlebt jetzt eine Kehrtwende.