TT-Leitartikel zum Thema Sexismus: Männer leben in einer anderen Welt

Eine Studie im Auftrag der Tiroler Landesregierung hat einmal mehr in Zahlen gegossen, was Frauen aus ihrem Alltag nur allzu gut kennen: Sexismus ist nach wie vor ein riesiges strukturelles Problem. Drei Viertel der über 1000 Befragten haben Erfahrungen mit Sexismus gemacht, sei es im privaten Umfeld, dem öffentlichen Raum oder in sozialen Medien. Schwer zu glauben? Dann beobachten Sie doch einmal, was passiert, wenn eine Frau im Sommer an einer Baustelle, an einer männlichen Poltergruppe oder manchmal nur einem einzelnen, gelangweilten Mann an einer Bushaltestelle vorbeigeht. Und das ist nur ein Bruchteil des Problems.