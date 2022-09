TT-Analyse zu Corona-Hilfen: Empörung auf höchstem geheuchelten Niveau

Die Tiroler Volkspartei schäumt, die Oppositionsparteien schlachten die Rückzahlungsaufforderung der Corona-Hilfen von 817.000 Euro an 120 Tiroler Jungbauernvereine hingegen aus. Das ist nachvollziehbar und die Empörung aus ihrer beider Sicht geht in Ordnung. Schließlich befindet sich Tirol im Landtagswahlkampf, da gibt es keinen Platz für Zimperlichkeiten. So funktioniert eben das politische Geschäft, gespickt mit einer großen Portion Scheinheiligkeit.