„Ein ständiger Begleiter“: Sexismus auch für Tirolerinnen trauriger Alltag

Innsbruck – Anzügliche Bemerkungen, abwertende Kommentare, eine Berührung, ohne diese gewollt zu haben, weniger Lohn bei gleicher Arbeit. Sexismus hat viele Gesichter. Und beinahe jede Frau musste im Laufe ihres Lebens schon in eines oder mehrere davon schauen. Wie weit das Phänomen in Tirol verbreitet ist, hat eine gestern vorgestellte Studie untersucht. Die Ergebnisse sind erschreckend, Diskriminierung oder Belästigung aufgrund des Geschlechts ist auch hierzulande trauriger Alltag. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, bereits entsprechende Erfahrungen gemacht zu haben.