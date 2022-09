Politologin Hayek zu Gebi Mair bei „Tirol Live“: Abnabelungsversuch in Grün

Mair will die Grünen aber unbedingt in der Regierung halten. Möglich wäre das laut Hayek nur in Form einer Dreierkoalition oder sogar in einer – von Mair gestern selbst ins Spiel gebrachten – Viererkoalition. Erstere, so die Politologin, berge für die Grünen die Gefahr, neben VP und möglicherweise SP das „dritte Rad am Wagen“ zu werden. Die Vierervariante (ohne die VP) sei mit Verweis auf die gescheiterte Koalition in Innsbruck auch mit Problemen verbunden. Umso mehr versucht Mair die Grünen als stabilisierenden Faktor zu positionieren. „Angesichts der Gemengelage wird es für die Grünen aber schwierig, ihren Platz in der Regierungsbildung zu finden“, mutmaßt Hayek.